Близнецы и Скорпион, не поддавайтесь эмоциям, выбирайте молчание вместо конфликта и помните, что настоящие союзники не играют в двойные игры, пишет LifeStyle24.

Не пропустите День, который стоит запомнить: что особенного подготовили звезды для 3 знаков зодиака

Близнецы

В июле Близнецы могут оказаться в ситуации, где доверие будет использовано против них. Кто-то из ближайшего круга может проявить зависть или устроить пассивную конкуренцию. Важно не делиться всеми планами и не демонстрировать слабости. Также звезды прогнозируют мелкие интриги в рабочем коллективе – лучше сохраняйте дистанцию и не ведитесь на провокации.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

Для Скорпионов июль – это период, когда придется проявить свою привычную проницательность. В тени может скрываться человек, который имеет скрытые мотивы или хочет воспользоваться текущим положением. Астрологи не исключают попыток манипуляций, сплетен или откровенных конфликтов. Но, если быть собранным и не открывать все карты – Скорпионы выйдут из этой истории победителями.

Гороскоп для Скорпионов

Август будет счастливым. Однако некоторым знакам удастся поймать удачу за хвост, что является большой редкостью.