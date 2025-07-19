Для кого кінець липня приготував випробування: астрологи дали відповідь

Деякі знаки зовсім скоро відчують особливий тиск долі. Та якими б не були ці труднощі, важливо не зламатись, бо випробування – це не кара, а перевірка сили та здатності до змін.

Рак, Стрілець і Козоріг, якщо прожити цей період усвідомлено – без втечі від себе та з бажанням зрозуміти, чого вчить життя, – серпень може стати справжнім проривом, пише LifeStyle24.

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Рак

Емоційна чутливість під кінець місяця може вийти з-під контролю. Старі образи, відчуття нерозуміння та непідтверджене очікування від близьких – усе це може загостритись упродовж 24-30 липня. Астрологи рекомендують не намагатись усе контролювати, а краще зосередитись на відновленні внутрішньої рівноваги.

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Стрілець

Кінець липня може вибити Стрільців із колії через емоційний конфлікт або несподівану втрату орієнтирів. Відчуття, що шлях, яким ішли довгий час, виявився хибним. Зірки підказують, що іноді пауза – це найкраще рішення. Свою опору треба шукати всередині, а не на зовні.

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Козоріг

З 25 по 31 липня Козороги можуть постати перед труднощами на роботі або у довгострокових планах. Проєкти стають на паузу, авторитет піддається сумніву, а відповідальність продовжує тиснути. Це викличе відчуття розчарування й навіть професійної втоми. Підказка: не все втрачене – провал. Це час стратегічного перегляду цілей і відновлення фокуса.

Гороскоп для Козорогів

Доленосні шанси випадають далеко не всім. Цього разу їх принесе ретроградний Меркурій.