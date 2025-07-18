Телець і Скорпіон, ви можете отримати життєвий подарунок, замаскований під "помилку" чи "збіг". Можливо, знадобиться навіть повернутись у минуле, адже саме там ховається ключ до майбутнього, пише LifeStyle24.

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Телець

У Тельців активується шосте чуття – вони раптово помітять можливості там, де раніше проходили повз. У ретроградний Меркурій на них чекає доленосний шанс у сфері роботи або фінансів. Може з'явитись колишній колега чи давня ідея, що принесуть справжній прорив. Пам'ятайте, що старі контакти можуть відкрити двері до чогось нового.

Гороскоп для Тельців

Скорпіон

Для Скорпіонів цей період – це своєрідна детективна історія з сильним фіналом. Їм випаде шанс переосмислити минулі стосунки або ж відпустити їх, щоб відкрити простір для чогось по-справжньому щирого та нового. Можливо, це буде новий роман або довгоочікуване примирення. Астрологи кажуть, що у сновидіннях цей знак зможе побачити деякі підказки, які краще не ігнорувати.

Гороскоп для Скорпіонів

Але не для всіх ретроградний Меркурій буде таким сприятливим. На когось чекає період нещасть.