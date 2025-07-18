Лев і Риби, перший день ретроградного Меркурія – не час для страхів, а новий шанс на кохання. Астрологічна плутанина іноді приводить до найкращих моментів у житті, головне – не втрачати зв'язок із собою та не поспішати з висновками, пише LifeStyle24.

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Лев

Цей знак не може терпіти емоційної паузи, а ретроградний Меркурій лише загострить бажання романтики. Уже в перший день ретроградної фази Леви можуть погодитись на побачення, навіть якщо раніше сумнівались. Астрологи кажуть, що це може бути знайомство з минулого, яке несподівано набуде нового сенсу. Порада: будьте обережними з очікуваннями, адже не все одразу стане казкою.

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Риби

Саме в перший день ретроградного Меркурія Риби можуть "відчути", що настав час діяти, і наважаться піти на побачення, хоч раніше й сумнівались. Однак астрологи нагадують важливий момент: не варто ідеалізувати партнера з перших хвилин – краще залишити трохи простору для реальності.

Гороскоп для Риб

Ну і щастя ретроградний Меркурій також принесе. Зірки назвали ці знаки.