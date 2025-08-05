Літо вже підходить до завершення, а дехто досі не встиг побувати у відпустці. Астрологи вже назвали, яким знакам зодіаку цього літа ще вдасться насолодитися теплом у довгоочікуваній мандрівці.

У незабутній подорожі цього місяця мають шанс опинитися Водолії та Раки, пише LifeStyle24.

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Хто до кінця літа поїде у подорож?

Водолії

Зовсім скоро ви отримаєте приємний сюрприз від коханої людини. Для вас приготували мандрівку в місце, де ви давно мріяли побувати, але ніяк не вдавалось це зробити. Ця подорож для вас зараз дуже необхідне, оскільки за останні кілька місяців ви дуже втомились як тілом, так і душею.

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Раки

У вас ніяк не виходило запланувати відпустку, навіть не думали, що цього літа ще вдасться відпочити, однак у серпні все зміниться. На роботі зменшиться кількість завдань, тож можна буде виокремити тиждень для того, щоб відпочити. Під час відпустки вимкніть всі робочі чати та намагайтеся відпочити думками, оскільки попереду складна робоча осінь.

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