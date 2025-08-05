В незабываемом путешествии в этом месяце имеют шанс оказаться Водолеи и Раки, пишет LifeStyle24.

Актуально Эти знаки зодиака могут потерять работу уже до конца лета: есть ли вы среди них

Кто до конца лета поедет в путешествие?

Водолеи

Совсем скоро вы получите приятный сюрприз от любимого человека. Для вас приготовили путешествие в место, где вы давно мечтали побывать, но никак не удавалось это сделать. Это путешествие для вас сейчас очень необходимо, поскольку за последние несколько месяцев вы очень устали как телом, так и душой.

Гороскоп для Водолеев

Раки

У вас никак не получалось запланировать отпуск, даже не думали, что этим летом еще удастся отдохнуть, однако в августе все изменится. На работе уменьшится количество задач, поэтому можно будет выделить неделю для того, чтобы отдохнуть. Во время отпуска выключите все рабочие чаты и старайтесь отдохнуть мыслями, поскольку впереди сложная рабочая осень.

Гороскоп для Раков