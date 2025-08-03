Літо закінчиться проблемами для кількох знаків зодіаку. У них виникнуть труднощі на роботі, з якими не вдасться впоратися, тож доведеться шукати нове місце праці.

Астрологи прогнозують, що вже цього місяця попрощатися з теперішньою роботою та будувати кар'єру в іншому місці доведеться двом знакам зодіаку, пише LifeStyle 24.

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Хто в серпні може втратити роботу?

Стрілець

Особливо постраждають ті представники знаку зодіаку, які давно відчували, що не на своєму місці, але боялися щось змінювати. Втрата робочого місця може бути раптовою. Це може бути скорочення, зміна керівництва або особисте рішення звільнитися. Та ці зміни будуть для вас на краще.

Гороскоп для Стрільців

Козорог

Народжені під цим знаком зодіаку дуже амбітні та цілеспрямовані люди, тож конфлікт на роботі чи звільнення може бути болючим для них. Ви звикли все контролювати, однак серпень може це змінити. Причиною втрати роботи може стати конфлікт інтересів, несправедливість, емоційне вигорання. Та пам'ятайте, що це початок нового шляху, який приведе вас до бажаного успіху.

Гороскоп для Козорогів

Не бійтеся щось змінювати, якщо відчуваєте втому. Іноді втрата роботи – це шлях до чогось нового, про зо давно мріяли.