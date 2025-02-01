Гороскоп на лютий 2025 для всіх знаків зодіаку – на що очікувати
Лютий 2025 буде багатим на різні події. Комусь пощастить з новими починаннями, а хтось почне більше довіряти внутрішньому голосу.
- 1Овен (21 березня – 20 квітня)
- 2Телець (21 квітня – 20 травня)
- 3Близнюки (21 травня – 21 червня)
- 4Рак (22 червня – 22 липня)
- 5Лев (23 липня – 22 серпня)
- 6Діва (23 серпня – 22 вересня)
- 7Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- 8Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
- 9Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
- 10Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- 11Водолій (21 січня – 20 лютого)
- 12Риби (21 лютого – 20 березня)
Зверніть увагу, що цього року початок лютого збігається з початком Китайського Нового року, що також залишить свій слід у майбутніх подіях, пише LifeStyle24.
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Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на лютий для Овнів
У лютому в Овнів буде можливість розширити соціальні зв'язки та реалізувати амбіції. Налагодження нових контактів знадобиться у професійній сфері.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на лютий для Тельців
Ваша працьовитість буде помічена, тому у лютому отримаєте можливості для кар'єрного росту. Однак не зупиняйтесь на цьому, адже попереду ще дуже багато цікавого.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на лютий для Близнюків
Близнюкам слід взяти участь у програмах, які розширять кругозір і вплинуть на рівень освіченості. Чим багатший досвід матимете, тим перспективніше буде життя.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на лютий для Раків
У лютому особисті стосунки та фінансові справи для Раків мають стати темами №1. Відверті розмови підштовхнуть до взаєморозуміння, а до матеріальних завдань слід підходити з холодним розумом.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на лютий для Левів
Партнерські відносини будуть на першому місці. Також є шанси укласти вигідні угоди, які допоможуть покращити стан деяких справ.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на лютий для Дів
Дівам слід більше уваги приділяти самопочуттю та повсякденним обов'язкам. Зміни у розпорядку дня та більша турбота про фізичний стан дадуть свої плоди.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на лютий для Терезів
Романтичні моменти та творче натхнення стануть чудовими помічниками в останньому зимовому місяці. Відкрийтесь новим знайомствам і займіться улюбленим хобі.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на лютий для Скорпіонів
Сімейні справи у лютому забиратимуть весь вільний час. Можливо, переїзд стане головним завданням на цей місяць.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на лютий для Стрільців
Активний обмін інформацією буде головним завданням на останній зимовий місяць. Також слід приділити час навчанню та коротким поїздкам.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на лютий для Козорогів
Козорогам слід подумати над додатковим підробітком. Можливо, у вашій компанії з'явиться вакансія, яка забезпечить таку потребу.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на лютий для Водоліїв
У лютому Водолії матимуть шанс на повну реалізувати свої ідеї. Креативте – адже це те, що виходить у вас найкраще.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на лютий для Риб
Внутрішня робота над собою буде дуже корисною. Проаналізуйте минуле, можливо, там знайдете відповіді на всі свої запитання.