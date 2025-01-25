У кого зі знаків зодіаку вже в лютому почнеться чорна смуга в житті

Астрологи неодноразово казали, що життя має право коригувати плани на майбутнє. А для цього використовує як хороші, так і погані засоби.

Близнюки, Рак і Риби, приготуйтесь з нового місяця впевнено стояти на ногах, щоб не впасти від першого випробування долі, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Останній зимовий місяць почнеться для Близнюків не з найкращих подій. Деякі плани підуть коту під хвіст, а хтось спеціально захоче вставити палки в колеса. Будьте обачними та не підпускайте до себе чужих людей. Вони точно не мають наміру ставати вашими найкращими друзями.

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Рак

Ракам слід вгамувати свої емоції та не піддаватись на сентименталізм. Лютневе випробування буде пов'язане з бажанням вивести вас з емоційної рівноваги. Якщо пройдете це завдання, то наприкінці отримаєте гідну винагороду.

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Риби

Рибам лютий даватиметься найважче, адже життя хоче їм довести, що розслаблятись не варто. Іноді треба докласти чималих зусиль, щоб досягти успіху. Часу на відпочинок буде обмаль, тому спробуйте вже відсьогодні шукати в собі сили та терпіння, щоб скласти урок від долі на відмінно.

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