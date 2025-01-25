Близнецы, Рак и Рыбы, приготовьтесь с нового месяца уверенно стоять на ногах, чтобы не упасть от первого испытания судьбы, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Последний зимний месяц начнется для Близнецов не с лучших событий. Некоторые планы пойдут коту под хвост, а кто-то специально захочет вставить палки в колеса. Будьте осмотрительны и не подпускайте к себе чужих людей. Они точно не намерены становиться вашими лучшими друзьями.

Гороскоп для Близнецов

Рак

Ракам следует унять свои эмоции и не поддаваться на сентиментализм. Февральское испытание будет связано с желанием вывести вас из эмоционального равновесия. Если пройдете это задание, то в конце получите достойное вознаграждение.

Гороскоп для Раков

Рыбы

Рыбам февраль будет даваться тяжелее всего, ведь жизнь хочет им доказать, что расслабляться не стоит. Иногда надо приложить немалые усилия, чтобы достичь успеха. Времени на отдых будет мало, поэтому попробуйте уже с сегодняшнего дня искать в себе силы и терпение, чтобы сдать урок от судьбы на отлично.

Гороскоп для Рыб