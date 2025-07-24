2 знаки зодіаку, яким під час магнітної бурі варто бути обережними зі своїми бажаннями

У деяких знаків загостряться внутрішні процеси, що стануть причиною необдуманих бажань. Астрологи попередили, що варто бути більш обачними, щоб вберегти себе від провалу.

Овен і Терези, зберігайте спокій, не поспішайте, зосереджуйтесь на довгострокових цілях – усе це допоможе уникнути негативних наслідків й направити енергію у конструктивний напрямок, пише LifeStyle24.

До теми 3 знаки зодіаку, які під час магнітної бурі дізнаються, що їх постійно обманювали

Овен

Магнітні бурі можуть підсилити імпульсивність Овнів, додаючи у їхнє життя ще більше нетерплячості та бажання до ризику. Це стане причиною того, що бажання будуть надто спонтанними й не завжди зваженими, що може обернутись у конфлікти або помилки. Астрологи рекомендують у ці дні гальмувати свої пориви й приділяти більше уваги аналізу власних цілей.

Гороскоп для Овнів

Терези

Під час магнітних бур інтуїція Терезів працюватиме на межі, і це може привести до виникнення ілюзій або надмірного емоційного навантаження. Через це цей знак може мимоволі бажати того, що здається привабливим у моменті, але в довгостроковій перспективі не буде корисним і може навіть нашкодити. Та важливо не поспішати з рішеннями та контролювати свої бажання, щоб не втратити зв'язок із реальністю.

Гороскоп для Терезів

Але також будуть і ті, кому пощастить зустріти кохання під час магнітної бурі.