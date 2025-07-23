Лев і Стрілець, ці дні стануть шансом, коли ваше серце відчує споріднену душу. Іноді саме у дні енергетичної нестабільності відбуваються найяскравіші зустрічі, пише LifeStyle24.

До теми 2 знаки зодіаку, на яких негативно вплине магнітна буря 23-24 липня

Лев

У дні магнітної бурі магнетизм Левів буде особливо сильним. І саме він може привабити людину, яка побачить не лише яскраву зовнішність, а й заховану глибину. Астрологи кажуть, що доленосна зустріч може статись у публічному місці або під час незапланованої події. Головне – не уникати соціальних контактів, адже навіть один діалог може змінити хід літа.

Гороскоп для Левів

Стрілець

Для Стрільців ці дні можуть несподівано "зіграти" через знайомства онлайн або під час подорожі. Енергія цієї бурі заряджатиме їх емоційно – і саме у такі моменти вони здатні відкритись глибше. Це час не для флірту, а для чогось справжнього. Астрологи рекомендують бути чесними у своїх намірах, бо саме щирість запалить іскру у серці.

Гороскоп для Стрільців

Іноді помилки минулого заважають будувати щасливе теперішнє та майбутнє. Через це деяким знакам доведеться повернутись туди, звідки все почалось.