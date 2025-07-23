Близнюки та Риби, варто дати собі простір і час на адаптацію. Ці дні – не для ривків, а для внутрішньої тиші, пише LifeStyle24.

До теми Яким знакам треба виправити помилки минулого, допоки не стало запізно

Близнюки

Нестабільна енергія магнітної бурі посилить розсіяність і внутрішню тривогу. Близнюки можуть втратити концентрацію, перебільшувати дрібні проблеми або легко вплутуватись у конфлікти. Астрологи рекомендують скласти план на день і обмежити доступ до негативних новин. Нервова система за це скаже "дякую".

Гороскоп для Близнюків

Риби

Цей знак має тонку нервову систему, яка моментально реагує на будь-які зміни у просторі. 23 – 24 липня Риби можуть відчути втому, роздратування, головний біль або емоційні "гойдалки". Особливо складно буде тим, хто вже переживає стрес або не висипається. Порада: обмежте комунікацію, більше відпочивайте, пийте достатньо води та не ухвалюйте імпульсивних рішень.

Гороскоп для Риб

Постійна брехня деяких знаків може бути захисною реакцією. Астрологи дали цьому своє пояснення.