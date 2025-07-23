Близнецы и Рыбы, стоит дать себе пространство и время на адаптацию. Эти дни – не для рывков, а для внутренней тишины, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Нестабильная энергия магнитной бури усилит рассеянность и внутреннюю тревогу. Близнецы могут потерять концентрацию, преувеличивать мелкие проблемы или легко ввязываться в конфликты. Астрологи рекомендуют составить план на день и ограничить доступ к негативным новостям. Нервная система за это скажет "спасибо".

Гороскоп для Близнецов

Рыбы

Этот знак имеет тонкую нервную систему, которая моментально реагирует на любые изменения в пространстве. 23-24 июля Рыбы могут почувствовать усталость, раздражение, головную боль или эмоциональные "качели". Особенно сложно будет тем, кто уже переживает стресс или не высыпается. Совет: ограничьте коммуникацию, больше отдыхайте, пейте достаточно воды и не принимайте импульсивных решений.

Гороскоп для Рыб

Постоянная ложь некоторых знаков может быть защитной реакцией. Астрологи дали этому свое объяснение.