Близнецы, Скорпион и Рыбы, вы наиболее искусны в тонком искусстве сокрытия правды, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Этот знак может солгать не потому, что имеет плохие намерения, а, потому что любит играть с правдой. Близнецы быстро ориентируются в ситуации, преувеличивают или приукрашивают реальность – иногда даже не замечают, как "правда" немного изменилась.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

Скорпионы редко врут открыто, но могут скрывать правду, манипулировать фактами или вести двойную игру – особенно если не доверяют собеседнику. Их "ложь" – часть внутренней игры, где все имеет свой смысл.

Гороскоп для Скорпионов

Рыбы

Этот знак может выкручиваться, избегать прямых ответов или даже бессознательно врать, лишь бы не "ранить" других или не сталкиваться с жестокой реальностью. Ложь Рыб – это попытка защитить себя или кого-то, а не желание ввести в заблуждение.

Гороскоп для Рыб

Подарки, а еще и неожиданные, это повод для хорошего настроения. Кому-то даже повезет с реализацией мечты.