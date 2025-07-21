Телец и Козерог, для вас обоих это будет не просто приятность, а ответ на запрос, с которым жили последние месяцы, пишет LifeStyle24.

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Телец

В августе Тельцы могут получить материальный подарок или финансовое вознаграждение, которого ждали давно. Это может быть дорогой подарок от партнера, неожиданный бонус, вещь, которая осуществит мечту, или помощь, которая решит давнюю проблему. Астрологи говорят, что это будет подтверждение, что этот знак идет правильным путем и может позволить себе больше, чем считает на самом деле.

Гороскоп для Тельцов

Козерог

Для Козерогов август 2025 готовит эмоционально важный подарок – искреннее признание, примирение, знак любви или благодарности, которого давно ждали. Это может быть письмо, звонок от близкого человека или долгожданное признание их возможностей. Не забывайте, что подарки – это не всегда о материальном, а о душевном удовлетворении, которое исцеляет.

Гороскоп для Козерогов

Также астрологи назвали те знаки, для которых август будет самым успешным в году.