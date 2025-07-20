Рак и Козерог, август может изменить ваши жизни в лучшую сторону, громко и с триумфом. И лучше всего – что вы действительно на это заслужили, пишет LifeStyle24.

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Рак

Август – это идеальное время для успеха в личных проектах, публичности, финансах и отношениях после испытаний в конце июля. Раки могут получить повышение, признание, или же решиться реализовать то, что давно откладывали. Астрологи даже дали ключ к успеху: уверенность + инициатива = прорыв.

Гороскоп для Раков

Козерог

Август будет неожиданно щедрым на достижения. Хотя Козероги и не любят спонтанностей, но в этот месяц все будет работать в их пользу. Особенно в сфере бизнеса, карьеры, дальних поездок или работы с авторитетными людьми. Стратегия даст особые плоды – сделки, финансовые прорывы и признание. Главное – не медлить, когда появляется шанс – это момент для действия.

Гороскоп для Козерогов

Счастливый билет судьбы дается далеко не всем. Однако к кому-то жизнь оказалась более благосклонной.