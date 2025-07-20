Рак і Козоріг, серпень може змінити ваші життя у кращий бік, гучно та з тріумфом. І найкраще – що ви дійсно на це заслужили, пише LifeStyle24.

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Рак

Серпень – це ідеальний час для успіху в особистих проєктах, публічності, фінансах і стосунках після випробувань наприкінці липня. Раки можуть отримати підвищення, визнання, або ж наважитись реалізувати те, що давно відкладали. Астрологи навіть дали ключ до успіху: впевненість + ініціатива = прорив.

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Козоріг

Серпень буде несподівано щедрим на досягнення. Хоч Козороги й не люблять спонтанностей, та у цей місяць все працюватиме на їхню користь. Особливо у сфері бізнесу, кар'єри, далеких поїздок або роботи з авторитетними людьми. Стратегічність дасть особливі плоди – угоди, фінансові прориви та визнання. Головне – не зволікати, коли з'являється шанс – це момент для дії.

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