Весы и Стрелец, то, что казалось "слишком тяжелым", станет легче – просто потому, что кто-то будет рядом или просто на вашей стороне, пишет LifeStyle24.

К слову Для Овнов неделя начнется с дополнительной работы: гороскоп на 21 июля

Весы

После непростых последних недель Весы наконец почувствуют, что их по-настоящему кто-то слышит и понимает. Это может быть друг, партнер или человек из прошлого, который появится именно тогда, когда это будет крайне необходимо. Весы получат не просто сочувствие, а реальные действия, слова поддержки и эмоциональный тыл. Облегчения ждите во второй половине недели.

Гороскоп для Весов

Стрелец

Этот знак получит "зеленый свет" в той сфере, где чувствовал застой – финансы, путешествия, обучение или юридические дела. Стрельцы наконец услышат: "Да, можешь" – и это будет или одобрение, или помощь от нужного человека. Ситуация, которая тянулась слишком долго, сдвинется с мертвой точки.

Гороскоп для Стрельцов

Кроме того, на август уже спрогнозировано, кому удастся достичь успеха. Возможно, именно ваш знак оказался в этом списке.