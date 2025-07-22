Дева, Козерог и Рыбы, именно на вас чаще всего держатся большие проекты, отношения, команды и идеи. Ваша сила – в глубине, а не шоу, пишет LifeStyle24.

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Дева

Этот знак часто недооценивают из-за скрупулезности, не любви к хвастовству и постоянное пребывание "на фоне" чего-то или кого-то. И все же Девы – мастера деталей и аналитики. Они могут увидеть то, чего не замечают другие. Этот знак не просто работает, а строит системы, которые потом спасают ситуацию. Астрологи говорят, что Девы – те, кто часто исправляют все за другими, но остаются незамеченными.

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Козерог

Козероги часто бывают молчаливыми, серьезными и отстраненными. Но они могут молча идти к своему и побеждают без громких слов. Их терпение, стратегия и способность не сдаваться тогда, когда все остальные уже опустили руки – вот настоящая сила.

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Рыбы

Из-за мечтательности и эмоциональности Рыбы очень часто недооценены. Однако астрологи говорят, что их интуиция, эмпатия и креативность – это преимущество, которым не обладает ни один другой знак. Кроме того, их часто считают "не с того света", пока они не начинают создавать что-то, что поражает всех.

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Получать долгожданные подарки – это очень приятно. Уже скоро двум знакам зодиака так повезет.