Лев, Дева и Водолей, пришло время оглянуться назад – не для того, чтобы "застрять", а чтобы наконец все изменить, пишет LifeStyle24.

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Лев

Этот знак встретится с людьми из прошлого или ситуациями, которые когда-то проигнорировали. Астрологи называют это периодом для извинений, примирения или переосмысления. Если этого не сделать, то эмоциональный груз будет только расти. Помните, что первый шаг – это не слабость, а сила.

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Дева

Прошлое Дев может напомнить о себе через незавершенные дела или старые амбиции, которые когда-то отложили. И Вселенная намекает, что "не зря когда-то этого желала душа". Астрологи рекомендуют вспомнить на чем остановились, и дать себе шанс исправить или достроить.

Гороскоп для Дев

Водолей

Карьерные решения или выборы в личной жизни, сделанные с холодным расчетом, могут дать обратный эффект. Этот период заставит Водолеев взглянуть в глаза последствиям – и не только внешним, но и внутренним. Совет от звезд: не стоит цепляться за образ успешности, если внутри есть сомнения. Лучше отдать предпочтение честности, чем постоянному напряжению.

Гороскоп для Водолеев

Карьерный прорыв – это то, к чему стремится большинство. Но вскоре это желание реализуется аж у трех знаков зодиака.