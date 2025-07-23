Некоторым стоило бы больше времени посвятить семье, ведь в последние месяцы связь несколько исчерпала себя, пишет LifeStyle24.

Интересно Какие знаки зодиака ждет карьерный прорыв – ответ удивит

Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на 23 июля для Овнов

У Овнов будет много работы, но не надо пугаться большой нагруженности. Руководство предложит хорошую премию, поэтому есть ради чего стараться.

Гороскоп на 23 июля для Тельцов

Гороскоп на 23 июля для Тельцов

Тельцам стоит подумать над тем, чего им не хватает здесь и сейчас. Возможно, некоторые достижения уже закрыли определенные гештальты.

Гороскоп на 23 июля для Близнецов

Гороскоп на 23 июля для Близнецов

Сегодня надо снизить активную деятельность и сосредоточиться на самочувствии. Возможно, вашему организму не хватает витаминов.

Гороскоп на 23 июля для Раков

Гороскоп на 23 июля для Раков

Приятное общение поможет снять душевное напряжение. А вечерняя прогулка в парке или месте, где находите покой, станет вишенкой на торте в теме гармонии.

Гороскоп на 23 июля для Львов

Гороскоп на 23 июля для Львов

У Львов будет день открытий. Этот знак ждет немало сюрпризов, поэтому приготовьтесь к яркому дню.

Гороскоп на 23 июля для Дев

Гороскоп на 23 июля для Дев

Не забывайте звонить родным людям. Возможно, даже найдете время, чтобы заглянуть в гости. Астрологи говорят, если у вас есть старенькие бабушка или дедушка, то они будут только рады увидеть близкого человека на пороге своего дома.

Гороскоп на 23 июля для Весов

Гороскоп на 23 июля для Весов

У Весов будет много работы, однако не стоит перенапрягаться. Также не рекомендуется занимать кому-то денег.

Гороскоп на 23 июля для Скорпионов

Гороскоп на 23 июля для Скорпионов

Скорпионам придется взвешивать все "за" и "против". Однако сложные решения лучше оставить на более благоприятное время.

Гороскоп на 23 июля для Стрельцов

Гороскоп на 23 июля для Стрельцов

После работы не идите сразу домой, а выберите долгую прогулку, медитацию или шопинг. Ваш организм только поблагодарит за такой выбор.

Гороскоп на 23 июля для Козерогов

Гороскоп на 23 июля для Козерогов

Не спешите, потому что можете сделать много ошибок. Проявите терпение, ведь в нем скрывается ключ к успеху.

Гороскоп на 23 июля для Водолеев

Гороскоп на 23 июля для Водолеев

Водолеям улыбнется судьба, ведь они получат те результаты, о которых давно мечтали. Не забывайте, что Вселенная о вас помнит, просто всему свое время.

Гороскоп на 23 июля для Рыб

Гороскоп на 23 июля для Рыб

Романтическое свидание, на которое сегодня пойдут Рыбы, может выйти на новый уровень. Если почувствуете, что готовы к серьезным отношениям, то не убегайте от возможности устроить личную жизнь.

Есть категория знаков, которые умеют мастерски скрывать правду. Таким образом они пытаются защитить или себя, или кого-то.