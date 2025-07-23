Некоторым стоило бы больше времени посвятить семье, ведь в последние месяцы связь несколько исчерпала себя, пишет LifeStyle24.

Интересно Какие знаки зодиака ждет карьерный прорыв – ответ удивит

Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 июля для Овнов

У Овнов будет много работы, но не надо пугаться большой нагруженности. Руководство предложит хорошую премию, поэтому есть ради чего стараться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 июля для Тельцов

Тельцам стоит подумать над тем, чего им не хватает здесь и сейчас. Возможно, некоторые достижения уже закрыли определенные гештальты.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 июля для Близнецов

Сегодня надо снизить активную деятельность и сосредоточиться на самочувствии. Возможно, вашему организму не хватает витаминов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 июля для Раков

Приятное общение поможет снять душевное напряжение. А вечерняя прогулка в парке или месте, где находите покой, станет вишенкой на торте в теме гармонии.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 23 июля для Львов

У Львов будет день открытий. Этот знак ждет немало сюрпризов, поэтому приготовьтесь к яркому дню.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 23 июля для Дев

Не забывайте звонить родным людям. Возможно, даже найдете время, чтобы заглянуть в гости. Астрологи говорят, если у вас есть старенькие бабушка или дедушка, то они будут только рады увидеть близкого человека на пороге своего дома.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 июля для Весов

У Весов будет много работы, однако не стоит перенапрягаться. Также не рекомендуется занимать кому-то денег.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 июля для Скорпионов

Скорпионам придется взвешивать все "за" и "против". Однако сложные решения лучше оставить на более благоприятное время.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 июля для Стрельцов

После работы не идите сразу домой, а выберите долгую прогулку, медитацию или шопинг. Ваш организм только поблагодарит за такой выбор.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 июля для Козерогов

Не спешите, потому что можете сделать много ошибок. Проявите терпение, ведь в нем скрывается ключ к успеху.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 июля для Водолеев

Водолеям улыбнется судьба, ведь они получат те результаты, о которых давно мечтали. Не забывайте, что Вселенная о вас помнит, просто всему свое время.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 июля для Рыб

Романтическое свидание, на которое сегодня пойдут Рыбы, может выйти на новый уровень. Если почувствуете, что готовы к серьезным отношениям, то не убегайте от возможности устроить личную жизнь.

Есть категория знаков, которые умеют мастерски скрывать правду. Таким образом они пытаются защитить или себя, или кого-то.