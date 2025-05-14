Спрацює закон карми – кому зі знаків зодіаку у травні прилетить бумеранг

Астрологи неодноразово наголошували на тому, що всі наші дії мають наслідки й відповідь від Всесвіту. Для когось це буде негативний досвід, а комусь пощастить отримати заслужену нагороду.

Лев, Скорпіон і Водолій, бумеранг у травні – це не покарання, а баланс. Всесвіт просто повертає те, що ви віддавали, пише Lifestyle24.

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Лев

Хоч Леви й харизматичні, але деколи вони можуть захопитись власною "величчю", забуваючи про скромність. Якщо раніше цей знак зодіаку вдавався до зловживання чиєюсь довірою або "йшов по головах", щоб досягти успіху, то вже цього місяця це відгукнеться. Але ті Леви, які дбали про свій авторитет чесно, отримають заслужені увагу та визнання.

Гороскоп для Левів

Скорпіон

Дуже часто Скорпіони діють потай. Цього місяця їхні дії з минулого можуть несподівано спливти на поверхню. Якщо вони грали не зовсім чесно – доведеться за це відповідати. А якщо були щирими й допомагали іншим – на них чекає приємний подарунок.

Гороскоп для Скорпіонів

Водолій

Частенько Водолії нехтують чужими емоціями, обираючи власні пріоритети. Та вже у травні можуть постати наслідки їхньої неуважності до близьких людей. Якщо раніше відмовлялись від важливих розмов або ж не дотримувались обіцянок – Всесвіт обов'язково нагадає за це. Але тим, хто робив усе навпаки – прийде добра віддяка.

Гороскоп для Водоліїв

На жаль, для когось травень закінчиться на ноті розбитого серця. Це буде складно, але іншого виходу з ситуації немає.