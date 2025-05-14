Телець та Діва, ви саме ті друзі, яких шукають усе життя. Один – надійна опора, інший – уважний аналітик, а разом – ідеальне поєднання турботи й розуміння, пише Lifestyle24.

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Телець

Цей знак зодіаку – надійний, спокійний і завжди поруч коли це потрібно. Телець – той друг, який не піде у складний момент, не зрадить і не підведе. Він рідко впускає у своє життя нових людей, але якщо когось назвали своїм другом – це назавжди. Стабільність і вміння зберігати чужі секрети за сімома замками роблять їх ідеальними товаришами.

Гороскоп для Тельців

Діва

Діви – уважні, турботливі та чесні. Спершу вони можуть здаватись суворими або критичними, але все це – любов і щире бажання допомогти. Цей знак зодіаку завжди помічає, коли комусь погано, навіть якщо про це не говорити. Їхня дружба складається з підтримки, мудрих порад і глибокого розуміння.

Гороскоп для Дів

Відпустка – це не просто відпочинок, а можливість знайти нового себе. Важливо не проґавити цей шанс, адже доля не завжди прихильна до наших мрій.