Телец и Дева, вы именно те друзья, которых ищут всю жизнь. Один – надежная опора, другой – внимательный аналитик, а вместе – идеальное сочетание заботы и понимания, пишет Lifestyle24.

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Телец

Этот знак зодиака – надежный, спокойный и всегда рядом когда это нужно. Телец – тот друг, который не уйдет в сложный момент, не предаст и не подведет. Он редко впускает в свою жизнь новых людей, но если кого-то назвали своим другом – это навсегда. Стабильность и умение хранить чужие секреты за семью замками делают их идеальными товарищами.

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Дева

Девы – внимательные, заботливые и честные. Сначала они могут казаться строгими или критическими, но все это – любовь и искреннее желание помочь. Этот знак зодиака всегда замечает, когда кому-то плохо, даже если об этом не говорить. Их дружба состоит из поддержки, мудрых советов и глубокого понимания.

Гороскоп для Дев

Отпуск – это не просто отдых, а возможность обрести нового себя. Важно не упустить этот шанс, ведь судьба не всегда благосклонна к нашим мечтам.