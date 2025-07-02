2 знаки зодіаку, яких турбуватиме головний біль через магнітні бурі

Магнітні бурі можуть серйозно впливати на самопочуття – особливо у людей з чутливою нервовою системою. Астрологи вже попередили двох знаків зодіаку.

Овен і Риби, якщо у цей період вас турбуватиме головний біль – не ігноруйте сигнали тіла, краще відкласти справи й дати собі час на відновлення, пише LifeStyle24.

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Овен

Овни дуже енергійні, активні та імпульсивні. Їхня нервова система постійно перебуває у напрузі, а будь-які зміни в атмосфері вони відчувають найпершими. У дні магнітних бур цей знак зодіаку скаржиться на сильний тиск у скронях, дратівливість і знижену працездатність. Найкраща порада – більше відпочинку, менше ґаджетів і максимум прогулянок на свіжому повітрі.

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Риби

Цей знак емоційно вразливий та схильний до соматичних проявів стресу. Магнітні бурі для Риб – це дні, коли "голова ніби в тумані", виникає відчуття важкості, знижується концентрація, а головний біль може стати супутником на довгий час. Астрологи рекомендують не перевантажувати себе зайвими турботами й зосередитись на релаксі: ароматерапія, йога чи проста тиша допоможуть стабілізувати стан.

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