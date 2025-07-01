Хтось може розраховувати на романтику під зорями, а комусь доведеться ухвалювати важливі рішення. Дізнайтесь, що чекає саме на ваш знак зодіаку у прогнозі на Lifestyle24.

Цікаво Терезам краще не ділитись своїми секретами з іншими: гороскоп на 1 липня

Любовний гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для Овнів

Любовний гороскоп для Овнів на липень

У липні Овни розцвітуть у коханні. Вільні представники можуть зустріти того, хто "підпалить" їхнє серце, а вже у поточних стосунках очікується час оновлення та щирих розмов.

Гороскоп для Тельців

Любовний гороскоп для Тельців на липень

Тельці бажатимуть стабільності. Якщо давно перебуваєте у стосунках – варто подумати про наступний крок. А самотні представники можуть зустріти потенційного кандидата на своє серце у колі знайомих.

Гороскоп для Близнюків

Любовний гороскоп для Близнюків на липень

Флірт, легкість і подорожі змусять битись серце частіше. Однак варто бути щирими з собою щодо справжніх бажань.

Гороскоп для Раків

Любовний гороскоп для Раків на липень

Липень для Раків буде чуттєвим і романтичним. Це час, коли серце відкриється для нового кохання, а любов стане глибшою. Астрологи кажуть, що є шанс повернути старі стосунки.

Гороскоп для Левів

Любовний гороскоп для Левів на липень

У Левів буде період захоплення. Вони легко притягуватимуть симпатії, однак чужими почуттями грати не варто.

Гороскоп для Дів

Любовний гороскоп для Дів на липень

Серйозність Дів трохи почне танути у липневому теплі. Це гарний час, щоб дозволити собі почуття без аналізу.

Гороскоп для Терезів

Любовний гороскоп для Терезів на липень

Липень буде місяцем балансу між романтикою і реалізмом. Можливі важливі знайомства, особливо під час подорожей або інших заходів. З партнером варто почати шукати компроміси.

Гороскоп для Скорпіонів

Любовний гороскоп для Скорпіонів на липень

Пристрасть вийде на перший план. У липні Скорпіони можуть закохатись по-справжньому – несподівано й глибоко.

Гороскоп для Стрільців

Любовний гороскоп для Стрільців на липень

Любов – у пригодах! Стрільці приваблюватимуть, як ніколи раніше, і готові йти на ризик заради почуттів. Є шанс закрутити роман, який залишиться у пам'яті на довгі роки.

Гороскоп для Козорогів

Любовний гороскоп для Козорогів на липень

Навіть стримані Козороги відкриються емоціям. Астрологи кажуть, якщо дозволите собі відкритись, то отримаєте набагато більше, ніж очікували.

Гороскоп для Водоліїв

Любовний гороскоп для Водоліїв на липень

У липні розраховуйте на знайомства через друзів або онлайн. У стосунках не бійтесь показати справжні почуття.

Гороскоп для Риб

Любовний гороскоп для Риб на липень

Риби можуть з головою поринути у почуття, однак не варто ідеалізувати партнера. У парі мають панувати гармонія та ніжність.

Однак серед представників будуть і ті, хто потребуватиме часу наодинці. Цим не варто нехтувати.