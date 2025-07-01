Кто-то может рассчитывать на романтику под звездами, а кому-то придется принимать важные решения. Узнайте, что ждет именно ваш знак зодиака в прогнозе на Lifestyle24.

Интересно Весам лучше не делиться своими секретами с другими: гороскоп на 1 июля

Любовный гороскоп на июль для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп для Овнов на июль

В июле Овны расцветут в любви. Свободные представители могут встретить того, кто "подожжет" их сердце, а уже в текущих отношениях ожидается время обновления и искренних разговоров.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп для Тельцов на июль

Тельцы будут желать стабильности. Если давно находитесь в отношениях – стоит подумать о следующем шаге. А одинокие представители могут встретить потенциального кандидата на свое сердце в кругу знакомых.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп для Близнецов на июль

Флирт, легкость и путешествия заставят биться сердце чаще. Однако стоит быть искренними с собой относительно настоящих желаний.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп для Раков на июль

Июль для Раков будет чувственным и романтическим. Это время, когда сердце откроется для новой любви, а любовь станет глубже. Астрологи говорят, что есть шанс вернуть старые отношения.

Лев (23 июля – 22 августа)

Любовный гороскоп для Львов на июль

У Львов будет период увлечения. Они легко будут притягивать симпатии, однако чужими чувствами играть не стоит.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп для Дев на июль

Серьезность Дев немного начнет таять в июльском тепле. Это хорошее время, чтобы позволить себе чувства без анализа.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп для Весов на июль

Июль будет месяцем баланса между романтикой и реализмом. Возможны важные знакомства, особенно во время путешествий или других мероприятий. С партнером стоит начать искать компромиссы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп для Скорпионов на июль

Страсть выйдет на первый план. В июле Скорпионы могут влюбиться по-настоящему – неожиданно и глубоко.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп для Стрельцов на июль

Любовь – в приключениях! Стрельцы будут привлекать, как никогда раньше, и готовы идти на риск ради чувств. Есть шанс закрутить роман, который останется в памяти на долгие годы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп для Козерогов на июль

Даже сдержанные Козероги откроются эмоциям. Астрологи говорят, если позволите себе открыться, то получите гораздо больше, чем ожидали.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп для Водолеев на июль

В июле рассчитывайте на знакомства через друзей или онлайн. В отношениях не бойтесь показать настоящие чувства.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп для Рыб на июль

Рыбы могут с головой окунуться в чувства, однако не стоит идеализировать партнера. В паре должны царить гармония и нежность.

Однако среди представителей будут и те, кто будет нуждаться во времени наедине. Этим не стоит пренебрегать.