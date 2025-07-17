Кому зі знаків зодіаку ретроградний Меркурій принесе нещастя

Ретроградний Меркурій – це період, коли звичні процеси сповільнюються, техніка ламається, а слова часто розуміють неправильно. Декому цей час принесе особливо багато плутанини, розчарувань і навіть втрат.

Близнюки, Стрілець і Водолій, ретроградний Меркурій – це не кінець світу. А просто сигнал, щоб "уповільнитись і подивитись навколо". Якщо бути уважним, то можна уникнути більшість проблем, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Близнюки відчують період ретроградного Меркурія найбільше. Можливі непорозуміння у спілкуванні, втрати документів, збої у планах і технічні проблеми. Астрологи рекомендують не підписувати нічого без перевірки, не варто вірити обіцянкам "на емоціях" і бути уважнішим до деталей.

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Стрілець

Стрільцям захочеться вирватись вперед, однак уже згаданий період гальмуватиме кожен крок. Особливо складним може стати спілкування з родичами, а також подорожі – від затриманих рейсів до скасованих планів. Астрологи кажуть: треба навчитись адаптовуватись до змін і не поспішати.

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Водолій

Водолії відчують ніби Всесвіт з них "жартує". Випадкові зустрічі з минулим, проблеми з роботою ґаджетів, емоційне вигорання – усе це може звалитись зненацька. Не варто ухвалювати важливих рішень, особливо у коханні та справах, які пов'язані з фінансами.

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Комусь кінець липня принесе ще й неочікуваний сюрприз. Це гарний момент, щоб внести у своє життя трохи більше радості.