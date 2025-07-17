Близнецы, Стрелец и Водолей, ретроградный Меркурий – это не конец света. А просто сигнал, чтобы "замедлиться и посмотреть вокруг". Если быть внимательным, то можно избежать большинство проблем, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Близнецы почувствуют период ретроградного Меркурия больше всего. Возможны недоразумения в общении, потери документов, сбои в планах и технические проблемы. Астрологи рекомендуют не подписывать ничего без проверки, не стоит верить обещаниям "на эмоциях" и быть внимательнее к деталям.

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Стрелец

Стрельцам захочется вырваться вперед, однако уже упомянутый период будет тормозить каждый шаг. Особенно сложным может стать общение с родственниками, а также путешествия – от задержанных рейсов до отмененных планов. Астрологи говорят: надо научиться адаптироваться к изменениям и не спешить.

Гороскоп для Стрельцов

Водолей

Водолеи почувствуют будто Вселенная с ними "шутит". Случайные встречи с прошлым, проблемы с работой гаджетов, эмоциональное выгорание – все это может свалиться неожиданно. Не стоит принимать важных решений, особенно в любви и делах, которые связаны с финансами.

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Кому-то конец июля принесет еще и неожиданный сюрприз. Это хороший момент, чтобы внести в свою жизнь немного больше радости.