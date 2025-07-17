Телец, Весы и Козерог, ретроградный Меркурий – не только о проблемах, это еще и шанс завершить, переосмыслить и получить то, что давно принадлежало именно вам, пишет LifeStyle24.

Обратите внимание У Тельцов будет плохое настроение: гороскоп на 17 июля

Телец

Терпение Тельцов наконец будет вознаграждено. Есть шанс, что именно в период ретроградного Меркурия с этим знаком свяжутся люди, с которыми давно не было контакта, или появится ответ на вопрос, который давно "висел" в воздухе. Тельцам надо просто приготовиться к благоприятному периоду.

Гороскоп для Тельцов

Весы

Новость, которая придет, поможет закрыть давний вопрос или разрешить ситуацию, долго не дававшую покоя. Это может быть извинение, прояснение отношений или неожиданная возможность в работе. Прошлое вернется, но с добрыми намерениями.

Гороскоп для Весов

Козерог

Козероги получат подтверждение, что их усилия не были напрасными. Хорошее известие может касаться профессиональной деятельности, обучения или жилищных вопросов. Ретроградный Меркурий откроет путь туда, где раньше были препятствия.

Гороскоп для Козерогов

Конец июля будет также благоприятным для некоторых знаков. Им повезет вытянуть счастливый билет судьбы.