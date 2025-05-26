2 знаки зодіаку, які цього тижня розчаруються у близькій людині

На жаль, істина не завжди може бути солодкою, як того хотілось би. Зорі наштовхнуть на роздуми щодо переосмислення стосунків, і деякі побачать у близьких те, чого раніше не помічали або ж не хотіли цього робити.

Близнюки та Водолій, цей тиждень може стати моментом внутрішнього очищення. Так, розчарування – це боляче, але воно знімає з очей "рожеві окуляри" й відкриває погляд на істину, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Цього тижня певна внутрішня гармонія Близнюків буде порушена. Близька людина – партнер, друг або родич – поводитиметься не так, як очікувалось. Нечесність, неуважність чи емоційна віддаленість – це найменше, з чим можете зіштовхнутись. Це буде своєрідний виклик: обрати правду замість ілюзії. Зорі кажуть, що краще знати правду, ніж жити у солодкій брехні.

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Водолій

Деколи буває так, що Водолії можуть ідеалізувати тих людей, які тривалий час перебувають з ними поруч. Цього тижня розраховуйте на "прозріння": слова або вчинки когось близького зруйнують створений образ. У такій ситуації не треба замикатись у собі, а зрозуміти: розчарування – це етап дорослішання у стосунках з іншими.

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Життєві випробування – це уроки, які треба прийняти з гідністю. Вони роблять нас тими, якими ми стаємо, коли набуваємо досвіду.