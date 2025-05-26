Близнецы и Водолей, эта неделя может стать моментом внутреннего очищения. Да, разочарование – это больно, но оно снимает с глаз "розовые очки" и открывает взгляд на истину, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

На этой неделе определенная внутренняя гармония Близнецов будет нарушена. Близкий человек – партнер, друг или родственник – будет вести себя не так, как ожидалось. Нечестность, невнимательность или эмоциональная отдаленность – это наименьшее, с чем можете столкнуться. Это будет своеобразный вызов: выбрать правду вместо иллюзии. Звезды говорят, что лучше знать правду, чем жить в сладкой лжи.

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Водолей

Иногда бывает так, что Водолеи могут идеализировать тех людей, которые длительное время находятся с ними рядом. На этой неделе рассчитывайте на "прозрение": слова или поступки кого-то близкого разрушат созданный образ. В такой ситуации не надо замыкаться в себе, а понять: разочарование – это этап взросления в отношениях с другими.

Гороскоп для Водолеев

Жизненные испытания – это уроки, которые надо принять с достоинством. Они делают нас теми, какими мы становимся, когда приобретаем опыт.