3 знаки зодіаку, які під час магнітної бурі дізнаються, що їх постійно обманювали

Магнітна буря буде енергетичним тестом на правду. У період нестабільності виявиться приховане, і деякі знаки зможуть побачити те, що довго залишалось у тіні.

Рак, Скорпіон і Риби, у вас буде шанс нарешті побачити всю правду без прикрас. Це може бути болісно, але ще гірше – продовжувати жити в ілюзії, пише LifeStyle24.

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Рак

Цей знак доволі довірливий і вірить у краще навіть тоді, коли інтуїція підказує, "що щось не те". Цими днями саме внутрішній голос візьме верх і змусить Раків відкрити очі на правду. Це може бути обман у стосунках, фінансах або дружбі. Відчуття буде неприємним, але таким, що "освіжає". Порада: не припускайтесь цієї помилки вдруге. Зараз є шанс вийти з кола обману.

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Скорпіон

Представники добре відчувають брехню, але іноді самі себе змушують мовчати. Під час магнітної бурі відбудеться енергетичний спалах, який зламає "захисну плівку", і все стане на свої місця. Хтось поруч виявиться зовсім не тим, за кого себе видавав. Астрологи рекомендують відмовитись від думки щодо помсти, адже перемога полягає у виявленні правди.

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Риби

Риби часто ігнорують очевидне, бо бояться відчути біль. Однак Всесвіт каже "досить". Нарешті з'ясується, що хтось користувався їхньою добротою або приховував щось суттєве. Правда може бути неприємною, але вона очистить емоційний простір. Головне – не тримайте образу, а краще залиште минуле там, де йому місце.

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Комусь магнітні бурі подарують шанс на кохання. Варто дослухатись до свого серця, адже воно "знайде" свою людину.