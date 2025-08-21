Найближчий час може стати справжньою перевіркою на витривалість і силу духу для деяких знаків. Їм доведеться пройти через непрості ситуації, аби зрозуміти власні цінності.

Близнюки, Терези та Риби, якими б не були ці випробування, варто пам'ятати, що труднощі загартовують і готують до нових досягнень, пише LifeStyle 24.

Близнюки

Цей знак відчує, що деякі старі проблеми повертаються, змушуючи розставляти всі крапки над "і". Це може бути перевірка довіри у стосунках або деякі фінансові труднощі. Однак астрологи кажуть, що саме через ці випробування вдасться зміцнити силу волі й навчитись цінувати справжнє.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Для Терезів цей період стане викликом у сфері роботи та особистих стосунків. Занадто високі вимоги до себе й інших можуть призвести до розчарування. Однак вищі сили переконані, що таке випробування навчить гнучкості та терпіння.

Гороскоп для Терезів

Риби

Випробування для Риб будуть пов'язані з балансом між роботою та особистим життям. Зірки підказують: доведеться зробити непростий вибір. Але цей досвід покаже, що не завжди варто ставити кар'єру вище за близьких людей.

Гороскоп для Риб

Астрологи також нагадали про актуальність обережності у стосунках з партнером – на ризик йти не варто.