Близнюки, Скорпіон і Козоріг, найближчим часом варто бути уважнішими у стосунках. Щирі розмови та турбота допоможуть зберегти довіру й зміцнити любовний зв'язок, пише LifeStyle 24.
Близнюки
Цей знак легко захоплюється новим і може ненароком забувати про почуття партнера. Зайвий флірт з іншими або нестабільність у настроях здатні викликати ревнощі та конфлікти. Астрологи рекомендують більше відкрито говорити про свої бажання.
Гороскоп для Близнюків
Скорпіон
Пристрасність Скорпіонів іноді перетворюється на ревнощі та надмірний контроль. У вересні є ризик зруйнувати довіру коханої людини, якщо не стримувати емоції. Краще вчитись довіряти й давати партнеру свободу.
Гороскоп для Скорпіонів
Козоріг
Занурюючись у роботу та амбіції, ризикуєте ще більше віддалитись від коханої людини. Ваш партнер може відчувати себе на другому місці. Астрологи рекомендують приділяти більше часу для тепла та підтримки у стосунках із партнером.
Гороскоп для Козорогів
Крім того, для когось кінець літа може стати часом розлучення.