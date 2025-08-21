Близнюки, Скорпіон і Козоріг, найближчим часом варто бути уважнішими у стосунках. Щирі розмови та турбота допоможуть зберегти довіру й зміцнити любовний зв'язок, пише LifeStyle 24.

Близнюки

Цей знак легко захоплюється новим і може ненароком забувати про почуття партнера. Зайвий флірт з іншими або нестабільність у настроях здатні викликати ревнощі та конфлікти. Астрологи рекомендують більше відкрито говорити про свої бажання.

Гороскоп для Близнюків

Скорпіон

Пристрасність Скорпіонів іноді перетворюється на ревнощі та надмірний контроль. У вересні є ризик зруйнувати довіру коханої людини, якщо не стримувати емоції. Краще вчитись довіряти й давати партнеру свободу.

Гороскоп для Скорпіонів

Козоріг

Занурюючись у роботу та амбіції, ризикуєте ще більше віддалитись від коханої людини. Ваш партнер може відчувати себе на другому місці. Астрологи рекомендують приділяти більше часу для тепла та підтримки у стосунках із партнером.

Гороскоп для Козорогів

Крім того, для когось кінець літа може стати часом розлучення.