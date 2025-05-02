Це важливо: 4 знаки зодіаку, яким у травні не варто ризикувати

Травень – це місяць, сповнений нових можливостей, але для деяких знаків зодіаку це не найкращий час для ризику. Зірки точно не підтримають авантюристів.

Телець, Близнюки, Скорпіон і Козоріг, ризики можуть приваблювати, але результат виявиться далеким від бажаного, пише Lifestyle24.

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Телець

В останній весняний місяць Тельці можуть відчути сильне бажання до змін, однак не варто шукати гострих відчуттів чи вкладати гроші у ризиковані проєкти. Обачність буде головним союзником.

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Близнюки

Травень для Близнюків може стати періодом інформаційного шуму та суперечливих порад. Є ризик втратити орієнтири, покладаючись на інтуїцію, яка цього разу буде підводити. Астрологи рекомендують уникати сумнівних угод, кредитів і любовних пригод без зобов'язань.

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Скорпіон

Цього місяця Скорпіонам загрожують емоційні перепади, які підштовхнуть до необдуманих дій – особливо у сфері фінансів і стосунків. Рекомендовано утриматись від конфліктів й зберігати холодний розум.

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Козоріг

Хоч Козороги відомі своєю стриманістю, їм закортить піти ва-банк. Але астрологи застерігають, що це ілюзія ймовірного успіху. Краще зосередити увагу на плануванні, а не на кроках у невідомість. Навіть зміна роботи чи переїзд зараз – не найкраща ідея.

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А комусь у травні рекомендовано здійснити переїзд. Це піде на користь усім сферам життя.