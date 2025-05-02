Телец, Близнецы, Скорпион и Козерог, риски могут привлекать, но результат окажется далеким от желаемого, пишет Lifestyle24.

Важно Скорпионам лучше избегать ссор: гороскоп на 2 мая

Телец

В последний весенний месяц Тельцы могут почувствовать сильное желание к изменениям, однако не стоит искать острых ощущений или вкладывать деньги в рискованные проекты. Осмотрительность будет главным союзником.

Гороскоп для Тельцов

Близнецы

Май для Близнецов может стать периодом информационного шума и противоречивых советов. Есть риск потерять ориентиры, полагаясь на интуицию, которая в этот раз будет подводить. Астрологи рекомендуют избегать сомнительных сделок, кредитов и любовных приключений без обязательств.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

В этом месяце Скорпионам грозят эмоциональные перепады, которые подтолкнут к необдуманным действиям – особенно в сфере финансов и отношений. Рекомендовано воздержаться от конфликтов и сохранять холодный рассудок.

Гороскоп для Скорпионов

Козерог

Хоть Козероги известны своей сдержанностью, им захочется пойти ва-банк. Но астрологи предостерегают, что это иллюзия вероятного успеха. Лучше сосредоточить внимание на планировании, а не на шагах в неизвестность. Даже смена работы или переезд сейчас – не лучшая идея.

Гороскоп для Козерогов

А кому-то в мае рекомендовано осуществить переезд. Это пойдет на пользу всем сферам жизни.