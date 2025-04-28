Кому зі знаків зодіаку в останні дні квітня снитимуться віщі сни

Всесвіт готує підказки тим, хто вміє слухати серцем. У сновидіннях будуть закладені важливі знаки долі й хтось відчує силу цих віщих снів.

Рак, Скорпіон і Риби, щоб налаштуватись на віщий сон, перед засинанням поставте собі одне чітке запитання, на яке хоче отримати відповідь. Подумки повторіть його декілька разів і результат не змусить на себе чекати, пише LifeStyle24.

Важливо 3 знаки зодіаку, для яких травень буде нелегким

Рак

У ці дні Раки зможуть "читати" сни, немов відкриту книгу. Те, що можна розцінювати як простий символ – вода, будинок чи дорога – насправді буде певним дороговказом. Сни допоможуть зазирнути у майбутнє стосунків або важливих життєвих рішень.

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Скорпіон

У снах Скорпіони побачать те, що ховається від їхніх очей. Врешті вдасться зрозуміти, хто справжній союзник, а хто лише примара. Сни можуть бути загадковими, але принесуть ясність. Довіряйте навіть найдрібнішим деталям сновидінь – вони як шматок великого пазла.

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Риби

Сновидіння Риб будуть яскравими, емоційними та навіть пророчими. Інтуїція загостриться до максимуму, а мрії та реальність переплетуться, тому варто навчитись відрізняти справжнє послання від пустих фантазій.

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