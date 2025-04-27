Терези та Риби, травень може принести як біль, так і силу. Якщо ваше серце розіб'ють, то будьте певні, воно ще битиметься – але вже для когось іншого, пише LifeStyle24.

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Терези

Терези важко переносять конфлікти. Вони борються за стосунки до останнього, навіть тоді, коли приходить усвідомлення, що вже все втрачено. Астрологи прогнозують серйозну розмову у травні, яка поставить фінальну крапку. І навіть якщо зовні все виглядатиме тихо та ввічливо – всередині буде шторм. Однак ця історія – це цінний досвід, який стане у пригоді вже у найближчому майбутньому.

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Риби

Риби дуже сильно ідеалізують стосунки. Вони вкладають душу у партнера й вірять у краще навіть тоді, коли все тріщить по швах. На жаль чи на щастя, у травні декому з представників цього знака зодіаку доведеться зіткнутись із гіркою правдою: почуття невзаємні або партнер не готовий іти поруч. Це буде боляче, однак справжнє кохання ще прийде у серця Риб.

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Та все ж до когось прийдуть справжні романтичні пригоди та нове кохання. Життя заграє новими барвами.