Весы и Рыбы, май может принести как боль, так и силу. Если ваше сердце разобьют, то будьте уверены, оно еще будет биться – но уже для кого-то другого, пишет LifeStyle24.

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Весы

Весы тяжело переносят конфликты. Они борются за отношения до последнего, даже тогда, когда приходит осознание, что уже все потеряно. Астрологи прогнозируют серьезный разговор в мае, который поставит финальную точку. И даже если внешне все будет выглядеть тихо и вежливо – внутри будет шторм. Однако эта история – это ценный опыт, который пригодится уже в ближайшем будущем.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Рыбы очень сильно идеализируют отношения. Они вкладывают душу в партнера и верят в лучшее даже тогда, когда все трещит по швам. К сожалению или к счастью, в мае некоторым из представителей этого знака зодиака придется столкнуться с горькой правдой: чувства невзаимные или партнер не готов идти рядом. Это будет больно, однако настоящая любовь еще придет в сердца Рыб.

Гороскоп для Рыб

И все же к кому-то придут настоящие романтические приключения и новая любовь. Жизнь заиграет новыми красками.