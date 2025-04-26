Овен, Близнецы и Лев, у вас будет шанс впустить в свою жизнь что-то новое, нежное и сильное. Любовь не всегда приходит тогда, когда ее ждем – она появляется тогда, когда мы наконец готовы, пишет LifeStyle24.

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Овен

Ваш взгляд на мир поразит человека, который вскоре появится на горизонте. Вы – как уютный дом, в который хочется возвращаться. Май подарит шанс не просто для легкого увлечения, а для отношений, которые продлятся годами.

Гороскоп для Овнов

Близнецы

В конце мая Близнецы окажутся в центре внимания. Необычное знакомство, смешная шутка или случайное сообщение – все это может стать началом истории, которая долгое время будет согревать душу. Однако не стоит играть с чувствами, потому что потом горько пожалеете.

Гороскоп для Близнецов

Лев

После периодов сомнений и расстояния, май вернет Львам веру в себя и в то, что любовь таки существует. Этому знаку зодиака удастся встретить кого-то, кто не будет сдерживать, а наоборот – будет вдохновлять. Это будет любовь, которая не ограничивает, а раскрывает. И она придет тогда, когда начнете быть настоящими и искренними.

Гороскоп для Львов

В мае придет не только любовь, но и фортуна. Кому-то удастся поймать удачу "за хвост".