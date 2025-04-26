Овен, Близнюки та Лев, у вас буде шанс впустити у своє життя щось нове, ніжне та сильне. Кохання не завжди приходить тоді, коли на нього чекаємо – воно з'являється тоді, коли ми нарешті готові, пише LifeStyle24.

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Овен

Ваш погляд на світ вразить людину, яка незабаром з'явиться на горизонті. Ви – як затишний дім, до якого хочеться повертатись. Травень подарує шанс не просто для легкого захоплення, а для стосунків, які триватимуть роками.

Гороскоп для Овнів

Близнюки

Наприкінці травня Близнюки опиняться у центрі уваги. Незвичне знайомство, смішний жарт чи випадкове повідомлення – усе це може стати початком історії, яка довгий час зігріватиме душу. Однак не варто гратись з почуттями, бо потім гірко пошкодуєте.

Гороскоп для Близнюків

Лев

Після періодів сумнівів і відстані, травень поверне Левам віру в себе й у те, що кохання таки існує. Цьому знаку зодіаку вдасться зустріти когось, хто не буде стримувати, а навпаки – надихатиме. Це буде кохання, яке не обмежує, а розкриває. І воно прийде тоді, коли почнете бути справжніми та щирими.

Гороскоп для Левів

У травні прийде не тільки кохання, а й фортуна. Комусь вдасться спіймати удачу "за хвіст".