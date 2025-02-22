Кому зі знаків зодіаку терміново треба у відпустку

Астрологи назвали ті знаки зодіаку, які перебувають на межі вигорання. Їм терміново потрібна відпустка, щоб відкласти свої справи та дати час на відпочинок.

Лев, Діва та Козоріг, постійний стрес, навантаження та виснаження можуть негативно вплинути на самопочуття та настрій, пише LifeStyle24.

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Лев

Останнім часом Леви дуже сильно захопились турботою про інших, що призвело до емоційного виснаження. Якщо цей знак зодіаку не візьме для себе паузу, то може опинитись у полоні депресії та втрати мотивації. Навіть невелика зміна побуту чи час на самоті допоможуть відновити витрачений ресурс.

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Діва

Постійно Діви намагаються щось контролювати. Вони переживають за роботу, плани на майбутнє та за проблеми, які ще навіть не стались. Така поведінка забирає дуже багато енергії, у результаті чого призводить до вигорання. Настав час дозволити собі відпочинок без планів і графіків, адже спонтанна поїздка чи лінивий день можуть зробити справжнє диво.

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Козоріг

Козорогам дуже важко розслабитись, адже вони постійно зайняті роботою, планами та відповідальністю. Вони можуть відчувати втому, однак продовжують працювати на межі своїх сил. Через це емоції стресу, роздратування та поганий настрій кожен день погіршують стан справ. Астрологи рекомендують взяти відпустку, на декілька днів вимкнути телефон і поїхати кудись якомога далі від роботи.

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