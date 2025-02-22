Лев, Дева и Козерог, постоянный стресс, нагрузки и истощение могут негативно повлиять на самочувствие и настроение, пишет LifeStyle24.

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Лев

В последнее время Львы очень сильно увлеклись заботой о других, что привело к эмоциональному истощению. Если этот знак зодиака не возьмет для себя паузу, то может оказаться в плену депрессии и потери мотивации. Даже небольшая смена быта или время в одиночестве помогут восстановить потраченный ресурс.

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Дева

Постоянно Девы пытаются что-то контролировать. Они переживают за работу, планы и за проблемы, которые еще даже не произошли. Такое поведение забирает очень много энергии, в результате чего приводит к выгоранию. Пришло время позволить себе отдых без планов и графиков, ведь спонтанная поездка или ленивый день могут сделать настоящее чудо.

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Козерог

Козерогам очень трудно расслабиться, ведь они постоянно заняты работой, планами и ответственностью. Они могут чувствовать усталость, однако продолжают работать на пределе своих сил. Из-за этого эмоции стресса, раздражения и плохое настроение каждый день ухудшают состояние дел. Астрологи рекомендуют взять отпуск, на несколько дней выключить телефон и поехать куда-то подальше от работы.

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