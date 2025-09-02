Магнітні бурі дуже сильно впливають на самопочуття. У ці дні особливо чутливі люди можуть відчувати втому, головний біль чи перепади настрою.

Близнюки, Терези та Риби, у дні магнітних бур варто берегти сили, уникати стресів і більше турбуватись про своє тіло та душу. Турбота про себе стане найкращим захистом, пише LifeStyle 24.

Близнюки

Близнюкам прогнозують перенавантаження нервової системи, тому варто розуміти, що через це можуть виникнути проблеми зі сном, а рівень дратівливості виросте в рази. Астрологи рекомендують уникати надмірного спілкування й більше часу присвячувати відпочинку.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Цей знак зодіаку може відчути проблеми з концентрацією та втому. У такі дні варто менше перейматись дрібницями, більше бувати на свіжому повітрі й пити достатньо води.

Гороскоп для Терезів

Риби

Оскільки Риби дуже чутливі, то магнітні бурі можуть викликати у них апатію або емоційні перепади. Найкращий спосіб зменшити вплив – медитація, спокійна музика та гарний сон.

Гороскоп для Риб

