Магнитные бури очень сильно влияют на самочувствие. В эти дни особенно чувствительные люди могут чувствовать усталость, головную боль или перепады настроения.

Близнецы, Весы и Рыбы, в дни магнитных бурь стоит беречь силы, избегать стрессов и больше заботиться о своем теле и душе. Забота о себе станет лучшей защитой, пишет LifeStyle 24.

Близнецы

Близнецам прогнозируют перегрузку нервной системы, поэтому стоит понимать, что из-за этого могут возникнуть проблемы со сном, а уровень раздражительности вырастет в разы. Астрологи рекомендуют избегать чрезмерного общения и больше времени посвящать отдыху.

Весы

Этот знак зодиака может почувствовать проблемы с концентрацией и усталость. В такие дни стоит меньше переживать по пустякам, больше бывать на свежем воздухе и пить достаточно воды.

Рыбы

Поскольку Рыбы очень чувствительны, то магнитные бури могут вызвать у них апатию или эмоциональные перепады. Лучший способ уменьшить влияние – медитация, спокойная музыка и хороший сон.

