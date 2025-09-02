Дева и Козерог, вам стоит отпустить лишние волнения, сосредотачиваясь на позитиве и счастье, которое уже стоит на пороге дома, пишет LifeStyle 24.

К теме 3 знака зодиака, у которых этой осенью осуществится самая заветная мечта

Дева

Для Дев наступает период внутренней гармонии и успеха. Звезды помогут сиять еще ярче, чем это было раньше: в работе возможны приятные новости, в отношениях – больше тепла и внимания. Осенние дни подарят этим представителям много вдохновения и уверенности в себе.

Гороскоп для Дев

Козерог

Козероги смогут почувствовать облегчение после напряженных недель. Впереди время, когда мелкие проблемы будут решаться самостоятельно, а на горизонте появятся приятные сюрпризы. Для кого-то это будет встреча с важным человеком, для других – хорошие новости в делах.

Гороскоп для Козерогов

Также не забудьте прочитать любовный гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака.