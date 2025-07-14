Кому магнітні бурі принесуть позитивні новини: пощастить одиницям

Цей тиждень відкриє двері до приємних несподіванок. Вони підкажуть, що все відбувається так, як би мало бути.

Телець, Лев і Риби, у вас буде шанс прийняти подарунки долі, щоб впевнено рухатись далі. Позитив точно не змусить на себе довго чекати, тому приготуйтесь до цього, пише LifeStyle24.

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Телець

Зусилля Тельців нарешті дадуть результати – на горизонті нові можливості, які відкриють шлях до реалізації важливих планів. А позитивні зміни прийдуть через знайомства або приємні сюрпризи на роботі.

Гороскоп для Тельців

Лев

Тиждень подарує світлі моменти в особистому житті й гармонію в особистих стосунках. Деякі почуті новини стануть підтвердженням того, що Леви перебувають на правильному шляху.

Гороскоп для Левів

Риби

З'являться несподівані пропозиції, які можуть змінити плани на краще. Це час для дій і рішень, що надихають і ведуть уперед. Такий період треба використати на максимум, адже не завжди все буде так, як того хотітиме наша душа.

Гороскоп для Риб

У списку є ті, кому серпень принесе чергову порцію удачі. Астрологи назвали цих щасливців.