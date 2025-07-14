Телец, Лев и Рыбы, у вас будет шанс принять подарки судьбы, чтобы уверенно двигаться дальше. Позитив точно не заставит себя долго ждать, поэтому приготовьтесь к этому, пишет LifeStyle24.

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Телец

Усилия Тельцов наконец дадут результаты – на горизонте новые возможности, которые откроют путь к реализации важных планов. А позитивные изменения придут через знакомства или приятные сюрпризы на работе.

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Лев

Неделя подарит светлые моменты в личной жизни и гармонию в личных отношениях. Некоторые услышанные новости станут подтверждением того, что Львы находятся на правильном пути.

Гороскоп для Львов

Рыбы

Появятся неожиданные предложения, которые могут изменить планы к лучшему. Это время для действий и решений, вдохновляющих и ведущих вперед. Такой период надо использовать на максимум, ведь не всегда все будет так, как того захочет наша душа.

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